Суші у Тернополі створені саме для того, аби можна було втамовувати почуття голоду не лише звичними домашніми стравами, а й ресторанними шедеврами з особливим виглядом та смаком. Наприклад, такими, як у закладі Смакі-Макі, що пропонує широкий вибір японських ролів.

Широке меню ресторану пропонує усім охочим неймовірний вибір серед популярних страв, а також дає можливість скуштувати щось справді особливе, чого немає у інших закладах.

Веганські страви

Останнім часом великою популярністю користуються саме страви для веганів та вегетаріанців. А тому у меню ресторану знайдеться, чим поласувати, й для них також. Для цього створюються унікальні поєднання інгредієнтів, які чудово замінюють м’ясо. Особливу увагу приділяють овочам та їх міксу. Веганські роли представлені варіантами з перцем, салатним листям, авокадо, огірком та іншими. Окрім цього, присутні й страви, які містять водорості, кремовий або тостовий сир та жменьку відварного рису.

Класика

Звісно ж, ресторан пропонує й класичні варіанти суші. Серед таких – Каліфорнія та Філадельфія, які мають найбільшу різноманітність та популярні в Україні. Велика кількість начинок та варіантів подачі робить їх жаданими гостями на кожному столі. Серед класичних суші варто також відзначити макі – японські традиційні варіанти, які скочуються та вкриваються зверху за допомогою водоростей норі.

Теплі роли

Являють собою досить популярні варіанти страви з Японії. Особливість теплих ролів полягає у використанні оригінального способу обсмаження. Для цього використовують кляр темпура, який у результаті приємно хрумкотить та доповнює смаки інгредієнтів. Добре смакують теплими варіанти з куркою, креветками або сирним асорті від су-шефа.

Солодощі

Справжня новинка не лише в Україні, а й усій Європі – це солодкі роли. Вони досить схожі на своїх японських побратимів, однак створюються з виключних інгредієнтів. Домінують, як правило, сезонні свіжі або фрукти з банки. Серед таких – персик та банан. Солодке меню створюється за допомогою унікальних способів смаження у клярі або ж за допомогою цукрової пудри, рисового паперу та карамельно-фруктових топінгів.

Доставка суші у Тернополі: мінімум часу та приємна вартість

Ресторан Смакі-Макі здійснює мрії людей, які хочуть куштувати лише корисну, поживну їжу, спробувати щось японське та не витрачати при цьому надто великих коштів зі свого бюджету.

Смакі-Макі пропонує своїм клієнтам:

Надшвидку доставку містом – протягом 29 хвилин з моменту замовлення; Можливість замовити їжу у невеликі поселення у Тернопільській області; Лише якісну їжу, яка приготована з перевірених інгредієнтів; Можливість робити замовлення з ранку й до пізнього вечора; Безкоштовні додатки до кожного замовлення у необхідній кількості.

Ресторан також відомий великою кількістю акційних пропозицій. Кожного тижня можна придбати нові страви за зниженою ціною, або ж скористатись знижками, які діють протягом тривалого часу. Економити допомагає й програма лояльності, які передбачає накопичення бонусів на рахунку та їх витрату на наступні замовлення.