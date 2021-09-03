Фермерське господарство «ГАДЗ» відтепер продає в упакуваннях сушені фрукти, серед яких – порічки.

Багатий склад вітамінів в порічці здатний забезпечити добову норму корисних речовин в організмі людини і при цьому не виходити за межі 40 Ккал, кажуть в компанії.

– В сушених плодах кількість вуглеводів дещо збільшується, проте склад вітамінів залишається незмінним. Включаючи порічку в свій раціон, Ви наповните організм такими вітамінами: А, бета-каротин, В1, В2, В5, В6, В9, Е, Н, РР, ніацин, а також макро- та мікроелементами, такими як: калій, кальцій, фосфор, магній, залізо, насичені жирні кислоти, – повідомляють у фермерському господарстві.

Користь, яку принесе вживання порічок, також важко переоцінити:

підвищиться імунітет

нормалізується функціонування серця

стимулюватиметься утворення гемоглобіну

покращиться процес кровотворення

розрідиться кров

покращиться зір

покращиться робота шлунково-кишкового тракту.