Фермерське господарство «ГАДЗ» відтепер продає сушені яблука у формі кубиків.

Такий продукт чудово підійде як додаток до випічки, напоїв або ж стане смачним та поживним перекусом і доброю альтернативою калорійних снеків.

– Помилково вважається, що при сушінні фрукт втрачає свої корисні властивості. Ми готові посперечатися з цим, адже знаємо, що при правильному сушінні втрачається тільки 80% води, а корисні елементи концентруються в сухофрукті. Саме тому яблуко майже повністю зберігає свій вітамінно-мінеральний склад. Крім того, склад сушених плодів доповнений такими мінеральними речовинами: калій, магній, кальцій, залізо, фосфор, йод, – кажуть в компанії.

Окрім того, сушене яблуко матиме чималий позитивний влив на Ваш організм! Щоденна наявність сушених яблук в Вашому раціоні матиме такий результат:

виводитимуться шлаки з організму

зміцниться імунна система

внормується функціонування нервової та серцево-судинної системи

покращиться сон

покращиться травлення

покращиться і відновиться зорова функція

нормалізується рівень холестерину в крові

активізується робота мозку

Сушене яблуко корисне для людей, які намагаються схуднути, адже продукт прискорить процес обміну речовин та допоможе налагодити травлення, швидко наситить організм, позбавить відчуття голоду.

Придбати Сушене яблуко можна у фірмових магазинах «ГАДЗ», або зробити замовлення через соцмережі.