Фермерське господарство «ГАДЗ» відтепер продає сушені банани.
Це – корисний перекус, адже сушіння проводиться без додавання хімічних препаратів і без шкідливої обробки.
– Фрукт зберігає велику кількість корисних елементів, таких як вітамін В6, калій та серотонін – гормон щастя. Сушений банан легко засвоюється організмом та наповнює його енергією. Фрукт особливо корисний для людей, які працюють фізично, а також для тих, хто має проблеми зі шлунком або серцево-судинною системою, – кажуть в компанії.
Отож, додайте банан до свого щоденного раціону і ви побачите такий ефект:
стане менше зморшок і складок на шкірі, почнуть зникати прищики та висипання
налагодиться робота травного тракту
вироблятиметься серотонін – гормон щастя
продукт є калорійним, а отже чудово втамує легкий голод, стане добрим перекусом, або навіть допоможе при наборі ваги.
Купити сушений банан можна у фірмових магазинах «ГАДЗ», або зробити замовлення в Direct.
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