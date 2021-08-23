Фермерське господарство «ГАДЗ» відтепер продає сушені банани.

Це – корисний перекус, адже сушіння проводиться без додавання хімічних препаратів і без шкідливої обробки.

– Фрукт зберігає велику кількість корисних елементів, таких як вітамін В6, калій та серотонін – гормон щастя. Сушений банан легко засвоюється організмом та наповнює його енергією. Фрукт особливо корисний для людей, які працюють фізично, а також для тих, хто має проблеми зі шлунком або серцево-судинною системою, – кажуть в компанії.

Отож, додайте банан до свого щоденного раціону і ви побачите такий ефект:

стане менше зморшок і складок на шкірі, почнуть зникати прищики та висипання

налагодиться робота травного тракту

вироблятиметься серотонін – гормон щастя

продукт є калорійним, а отже чудово втамує легкий голод, стане добрим перекусом, або навіть допоможе при наборі ваги.

Купити сушений банан можна у фірмових магазинах «ГАДЗ», або зробити замовлення в Direct.