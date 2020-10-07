Не вгамовується клятий коронавірус, продовжує тиснути на психіку людства, а подекуди – й просто жахати мешканців планети. Не вплинула на нього, всупереч багатьом прогнозам, літня спека, і тепер ось люди з більшим чи меншим страхом очікують на те, коли “на поміч” COVID-19 прийде ще й сезонний грип.

Напевно, керуючись співчуттям до ближніх і маючи на меті вселити в них хоч невеличку дозу оптимізму, один з місцевих сайтів опублікував результати журналістського дослідження, яке кількома словами можна резюмувати так: “Не варто дуже боятися COVID-19 – є й набагато більш смертоносні болячки”. Наскільки це втішить читачів – сказати не беруся, але з наведених цифр справді виходить, що в порівнянні з деякими іншими недугами коронавірус – щось майже на кшталт нежитю: можна “здуру” померти, а можна й прожити років так зі сто. Отож колеги встановили, що лідером за смертністю є хвороби системи кровообігу (від них за пів року померло майже 228 тис. українців). Зокрема, ішемічна хвороба серця стала фатальною для 157 тис. людей, а мозково-судинні патології забрали 44 468 життів. Свій вагомий внесок у рівень смертності внесли і злоякісні новоутворення (45 023 смертельні випадки).

На цьому тлі 4597 смертей від COVID-19 (станом на 7 жовтня) суто статистично, можливо, виглядають не настільки вражаюче. Хоча цілком ймовірно, що паскудний мікроорганізм суттєво долучився і до цифр, наведених у попередньому абзаці, оскільки, як встановлено, має здатність серйозно ускладнювати перебіг хронічних хвороб. Якщо ж виходити з трохи жартівливої (наскільки це припустимо для даної теми) й трохи дотичної до медицини приповідки “Усі хвороби від нервів, лише венеричні – від задоволення”, то неминуче можна дійти невеселого висновку: наша дійсність в усіх своїх проявах вельми успішно сприяє заповненню палат у кардіологічних, неврологічних і психіатричних відділеннях лікарень. Повна політична невизначеність та економічний хаос; відсутність чіткої державницької ідеї; квітуча і повсюдна корупція; сотні тисяч одиниць нелегальної зброї і маса вибухівки, що регулярно дають про себе чути в різних куточках країни; поступова моральна деградація суспільства, особливо молодого покоління і тісно пов’язана з нею поява на вулицях агресивних зграй “биків”, у яких “чешуться” кулаки; пияцтво, наркоманія (якось, до речі, затихла нашуміла історія про затримання групи наркоділків у “файному місті”)… Поставив три крапки, адже сумний перелік можна продовжувати ще довго. Від усіх цих “супутніх соціальних захворювань” може “поїхати” й цілком здорова психіка, що вже там казати про ту, яка ослаблена ще й суто медичними проблемами…

Єдина радість – скоро вибори. Проголосує відсотків так… за найдостойніших, найчесніших, найвідданіших, най…най…най… – і одразу стане всім легше на душі. І отой клятий коронавірус, дивись, не буде так дошкуляти. Недаремно ж всі вони так гарно, мудро і усміхнено виглядають на бігбордах і газетних шпальтах. Напевно, щось знають…

Ігор Дуда