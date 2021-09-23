“Шахтар” – Динамо” – 3:0

Перед матчем за Суперкубок України президент “Динамо” Ігор Суркіс висловив думку, що його команда перебуває у дещо кращому становищі, ніж “гірники” – ті, мовляв, досі відчувають наслідки несподіваної поразки від “Шерифа” у Лізі чемпіонів. А вже після гри головний тренер динамівців Мірча Луческу зазначив: “Цей матч можна було і не проводити, оскільки ми – і чемпіони, і володарі Кубка України”.

Якщо не дивитися гру й обмежитися цими двома оцінками, то можна здогадатися, що склалася вона не зовсім так, як бажалося керівництву “біло-синіх”. Хоча її початок не налаштовував прихильників столичного клубу на мінорний лад – підопічні Луческу діяли доволі гостро в атаці, і якби Супрязі та Буяльському трохи більше пощастило, то “Динамо” вже до 14 хв. могло б мати солідну перевагу в рахунку.

Оте неприємне і навіть фатальне в багатьох життєвих ситуаціях “могло б” в футболі має вигляд більш конкретного неписаного правила “Не забиваєш ти – забиває суперник”. Простенька навісна передача з флангу знайшла голову далеко не “баскетболіста” Марлоса, яка переадресувала м’яч на іншу голову в помаранчево-чорній формі – Траоре. А вже від неї м’яч, можна сказати, майже пішки і за максимальної бездіяльності захисників “Динамо” помандрував у їхні ворота. Оце вміння – давати суперникам діяти так, як вони забажають – виявилося не єдиним у арсеналі оборонної ланки “Динамо”. На 54 хв. швидка контратака “Шахтаря” завершилася пасом Ісмаїлі на Траоре і точним ударом останнього – знову ж таки немалою мірою завдяки відставанню оборонців “Динамо” на частку секунди чи на якихось пів метра.

Побиття киян завершилося голом Патріка на 81 хв., який вже не викликав особливо негативних емоцій – більше думалося про інше, а саме: як збирається “Динамо” за такої монолітності (!), бойовитості (!!), налагодженої взаємної підстраховки (!!!) в своїх оборонних редутах протистояти вже через декілька днів нищівній атаці “Баварії”? І на який рахунок, виходячи з перебігу матчу за Суперкубок, варто сподіватися у Мюнхені?

З поваги до М.Луческу – знову слово йому: “Знав, що футболісти нашої команди не піднімуться на такий рівень мотивації, на якому знаходився наш суперник перед цим матчем. Такі ігри часто йдуть до першого голу. На жаль, ми свої моменти не реалізували, а суперник реалізував”.

Хочеться сподіватися, що хоча б з рівнем мотивації на “Баварію” в гравців “Динамо” проблем не буде…