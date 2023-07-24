Проблеми з ерекцією чи передчасна еякуляція створюють проблеми для чоловіка, що може призвести до психологічних наслідків. Також деякі страждають на імпотенцію та еректильну дисфункцію. Але для лікування всього цього є велика кількість препаратів і один із них – це Super p force, гарантуючи тривалий статевий акт та потужну енергію.

Немає необхідності окремо використовувати різні препарати, тому що цей інструмент дозволяє позбавитися одночасно декількох проблем. Вибираючи супер п форсе можна позбутися двох сексуальних розладів і подарувати своїй другій половинці незабутні емоції. Потрібно лише дотриматися правил прийому і врахувати протипоказання.

Опис препарату

Основою є два компоненти – силденафіл та дапоксетин. Першого препарату 100 мг, а другого 60 мг відповідно Супер п форсі має дозування 160 мг. Одночасно є можливість позбавити себе імпотенції та передчасної еякуляції.

Рекомендується приймати його чоловікам у віці від 18 до 65 років. Як альтернативу на сайті https://shop-viagra.com.ua/ можна знайти велику кількість інших препаратів з різним механізмом дії. Консультанти та менеджери нададуть допомогу щодо вибору, враховуючи запити та скарги клієнтів.

Переваги Супер п форсе

Застосування препарату супроводжується додатковим набором плюсів:

гарантія активного та постійного статевого життя;

покращення настрою;

звільнення від стресових ситуацій;

захист від тривожності та напруги;

надання впевненості у своїх силах;

підвищення самооцінки.

Створюється стійка ерекція та сексуальна витривалість. Це дозволить зберегти чоловічу силу та енергію на багато років уперед.

Як діє препарат?

Принцип роботи простий – відбувається підвищення припливу крові до статевих органів, а також блокується фосфодіестераз, тоді як дапоксетин вважається інгібітором захоплення серотоніну, а це дозволяє попередити ранішнє сім’явипорскування. Любовний процес суттєво продовжуватиметься. Також відбувається розслаблення м’язів малого таза, до його органів надходить кров, а пеніс стає твердим і водночас пружним. Дія препарату триває близько 3-5 годин, а перші результати помітні через 40 хвилин після прийому препарату. Порушення можливе, якщо є зовнішній характер впливу, інакше жодної користі від прийому препарату не буде. Після закінчення статевого акту ерекція пропадає природним шляхом, зате під час любовних втіх не виникне непередбачених проблем.