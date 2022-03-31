Захищаючи Україну загинув збаражанин Василь Бумба.

Про це у Фейсбуці повідомив міський голова Збаража Роман Полікровський.

“Сумна звістка навідала Збаражчину! Загинув від рук окупантів збаражанин, Василь Бумба захищаючи наш край!

Щирі співчуття родині та друзям нашого Героя!

Загиблого воїна будемо зустрічати орієнтовно о 13:00 год біля добривідського перехрестя.

Далі з покійним зможуть попрощатись сусіди у дворі по вул. Грушевського, 66.

Парастас відбудеться о 19:00 в Успенській церкві.

Похорон в п’ятницю о 13:00.

Вічна пам’ять загиблому!

Хай Бог дарує перемогу Україні!

Слава Богу та Слава Україні!”.

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