Передстало битися серце воїна Української Повстанської Армії, стрільця і політвиховника сотні “Бурлаки” Зиновія Сердюка.

Про це повідомляє Музей національно-визвольної боротьби Тернопільщини.

“Сумна звістка охопила наш край…

У кращий світ відійшов воїн Української Повстанської Армії, стрілець і політвиховник сотні “Бурлаки” Зиновій Сердюк (“Гроза”; 29 травня 1927 – 5 листопада 2021).

Уродженець с. Гаї Шляхтинецькі (сьогодні – Гаї Шевченківські) за свою участь у національно-визвольному русі від так званого радянського правосуддя отримав 10 років позбавлення волі й 5 років обмеження прав.

У Незалежній Україні став співголовою Тернопільської районної спілки політв’язнів і репресованих, брав активну участь у громадсько-політичному житті Тернополя й області та писав поезії на повстанську тематику.

Колектив Музей національно-визвольної боротьби Тернопільщини висловлює щирі співчуття родині.

Вічна пам’ять, шана і слава…”, – ідеться у повідомленні.