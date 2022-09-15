Псевдопрацівник банку шляхом обману зняв з картки жительки Зборівської громади понад 300 000 гривень. Шахрайство, пов’язане із заволодінням коштів з двох банківських карток, розслідують співробітники Зборівського відділення поліції.

Повідомлення про злочин надійшло до поліцейських від 37-річної жінки. До неї на мобільний зателефонував незнайомець, який представився працівником банку та повідомив, що їй потрібно поміняти платіжні картки.

Під час спілкування потерпіла повідомила співрозмовнику свої персональні дані: номера карток та CVV-коди. Як наслідок, впродовж двох годин з двох її рахунків були зняті усі кошти. Загальна сума – 303 000 гривень.

Жінка, виявивши зникнення грошей, поспішила звернутися за допомогою до фінансової установи та правоохоронців. Тривають оперативно-розшукові заходи для розкриття шахрайства.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України.