Двох лікарів медичного закладу Тернополя судитимуть за неналежне виконання своїх професійних обов’язків, що призвело до загибелі дитини.

Як повідомляють у прес-службі прокуратури Тернопільської області, до суду скеровано обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 140 КК України (неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником).

За версією слідства, чотирирічний хлопчик помер через неправильно надану медичну допомогу у червні 2018 року.

Хвору дитину було доставлено бригадою Тернопільської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги в одну із тернопільських лікарень. Несвоєчасна діагностика захворювання дитини та відсутність адекватного лікування від початку захворювання спричинила смерть малолітнього.

Розслідування у цій справі завершене. Санкція ч. 2 ст. 140 КК України передбачає покарання у вигляді обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вина не буде доведена в законному порядку і встановлена обвинувальним вироком суду.