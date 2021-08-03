Судитимуть двох тернопільських поліціянтів, котрих спіймали на хабарі. ФОТО

20 тис грн за нескладання протоколу про керування авто у нетверезому стані – судитимуть двох поліцейських.

Тернопільською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальні акти стосовно 2 інспекторів патрульної поліції одного із відділень ГУНП в Тернопільській області, які отримали 20 тис грн неправомірної вигоди (ч.1 ст. 368 КК України)

Нагадаємо, 6 травня 2021 року правоохоронці викрили поліцейських на одержанні ними 20 тис грн від водія за нескладання протоколу про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 130 КУпАП (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння).

Завершено слідство, яке здійснювали слідчі третього слідчого відділу ТУ Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.