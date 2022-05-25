У Кропивницькому суддя зобов’язав 19-річного хлопця, який агітував за «русский мир», вивчити напамʼ ять пісню «Батько наш — Бандера, Україна — мати!».

Про це повідомив голова Кіровоградської обласної ради Сергій Шульга, передає Громадське.

Вирок винесли хлопцю з Харкова, який після початку російського вторгнення переїхав на Кіровоградщину та почав у соцмережах агітувати за «русский мир». До того ж, юнака зобовʼязали вивчити гімн України, ІХ розділ із Конституції про територіальний устрій та вірш Володимира Сосюри «Любіть Україну».

Шульга каже, що «для закріплення матеріалу» суд призначив хлопцеві ще прочитати повість Миколи Гоголя «Тарас Бульба» та роман Анатолія Дімарова «І будуть люди».

Як пише «УП», колишнього харків’янина визнали винним у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади) Кримінального кодексу України, призначивши покарання у вигляді позбавлення волі строком на 2 роки без конфіскації майна. Втім, хлопця звільнили від відбування покарання, натомість встановили йому випробувальний термін на 2 роки — протягом цього часу він і має прочитати зазначені твори.

Що це за справа?

У березні на Кіровоградщині оперативники СБУ затримали переселенця з Харкова, який в соціальних мережах публічно підтримував путіна, — про це писало НВ з посиланням повідомлення спікера СБУ Артема Дехтяренка. Той розповів, що молодик як переселенець виїхав із Харкова та зупинився на Кіровоградщині. У соціальних мережах він публічно висловлював підтримку президенту рф та виявляв бажання воювати проти України. В одній із харківських груп під псевдонімом terentij anatolich він відкрито підтримував війну росії проти України, висловлював проросійську позицію та неповагу до Збройних сил України, а також публічно агітував за підтримку окупаційних військ.