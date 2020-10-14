Суд закрив справи проти керівників шкіл і дитсадків через навчання у “червоній” зоні

У Тернополі на керівників шкіл і дитячих садків поліцейські склали понад півсотні адміністративних протоколів через навчання попри заборону “червоної” зони. Більшість справ вже розглянули у міськрайонному суді та закрили через відсутність складу злочину.

Як повідомила спікерка міськрайонного суду Анна Мостецька, суд заслухав аргументи усіх сторін і прийняв рішення закрити провадження.

“Розглянуто 47 оперативних матеріалів. Було прийнято рішення щодо їхнього закриття. Оскільки судом встановлена відсутність в діях керівників навчальних закладів ознак адміністративного правопорушення. Загалом суд отримав 60 матеріалів. Окремі справи ще розглядатимуться”.

Отже, протоколи про адміністративні правопорушення, що склали поліцейські на керівників за роботу дошкільних та освітніх навчальних закладів у «червоній» зоні карантину – закрито судовим рішенням. Відтак очільникам шкіл і дитсадків не доведеться платити штрафи.