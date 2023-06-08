Військовозобов’язаний приніс до суду документ про те, що 20 років тому прийняв водне хрещення.

Представника християнської спільноти «Церква адвентистів сьомого дня» визнано невинним та виправдано від обвинувачення в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок Кременецького районного суду Тернопільської області від 5 червня.

За матеріалами справи, обвинувачений перебував на військовому обліку. У липні 2022 року пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби у війську. Однак без поважних причин чоловік проігнорував виклик для відправки у військову частину. Після чого правоохоронці завели на нього кримінальну справу за фактом ухилення від призову.

У суді чоловік не визнав вини і надав докази. Зокрема, приніс свідоцтво про водне хрещення, яке відбулося 2002 році у Лисичанську Луганської області. Цей обряд, за словами обвинуваченого, підтверджує приналежність до релігійної організації «Церква адвентистів сьомого дня». Також надав довідку, завірену пастором Церкви адвентистів сьомого дня про те, що обвинувачений дійсно є членом цієї релігійної організації.

Більше того, у суді обвинувачений повідомив: до навернення у релігію працював в органах МВС. Але через релігійні переконання покинув роботу.

Крім цього, сторона захисту використала у вигляді доказу постанову Кабінету міністрів №2066 від 10 листопада 1999 року, якою затверджено Перелік релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю. Серед них є Церква адвентистів сьомого дня. Представники цієї церкви мають право на заміну військової служби альтернативною (невійськовою) службою.

У підсумку суд дійшов висновків: обвинувачений не ухилявся від мобілізації. Навпаки – висловив готовність пройти альтернативну (невійськову) службу, зокрема, громадські роботи.

«(Обвинувачений – «Главком») реалізував своє право на свободу совісті та віросповідання та гарантоване йому Конституцією України право на проходження альтернативної (невійськової) служби… Подання заяви про заміну виконання військового обов`язку невійськовою службою не може розцінюватися як ухилення від призову під час мобілізації», – вважає суд.

Феміда додала: Закон України «Про військовий обов`язок та військову службу» передбачає, що в умовах воєнного стану можуть запроваджуватися окремі обмеження права громадян на проходження альтернативної служби. При цьому нині конкретних обмежень у нормативно-правових актах України немає, констатував суд.