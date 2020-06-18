Тернопільською місцевою прокуратурою здійснювалось процесуальне керівництво та забезпечено підтримання публічного обвинувачення в суді за ч.2, 3 ст.289 КК України стосовно 2 жителів Тернопільщини, що викрадали автомобілі.

Прокурором доведено у суді, що у червні 2018 року раніше судимий житель Заліщицького та житель Зборівського району незаконно заволоділи у Тернополі двома автомобілями марки «Honda CR–V».

Викрадення авто вони здійснили у нічний час. Транспортні засоби відімкнули за допомогою спеціальних дублікатів ключів.

Правоохоронці затримали зловмисників у сусідній області після вчинення злочину.

Суд, погодившись із позицією прокурора, визнав вину 2 осіб у скоєних злочинах та призначив їм покарання у виді 8 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна та 7 років позбавлення волі.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.