Бучацький районний суд Тернопільської області виніс вирок звинуваченому у нетверезому водінні викладачу «Бучацького фахового коледжу», який спробував відкупитись від поліції, запропонувавши 10 тис. грн хабара. Суд оштрафував чоловіка на 17 тис. грн.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у травні 2024 року, викладач «Бучацького фахового коледжу» Ігор Пастернак 14 березня керував автомобілем ВАЗ 11730 у місті Бучач. Авто зупинили поліцейські, які виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння, він пройшов перевірку на драгері, яка показала позитивний результат – 0,43 проміле алкоголю. Водій відмовився від перевірки у медзакладі, пише ZAXID.NET.

За даними слідства, щоб уникнути відповідальності за п’яну їзду Ігор Пастернак запропонував патрульним хабар: спершу 9, а потім 10 тис. грн. Від грошей поліцейські відмовились, а щодо водія порушили кримінальну справу за ч.1 ст. 369 ККУ (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Ігор Пастернак уклав угоду про визнання винуватості з прокурором, її затвердив суд та призначив обвинуваченому у підкупі поліцейських 17 тис. грн штрафу. Вирок ще можна оскаржити.

Додамо, що раніше Бучацький районний суд також оштрафував Ігоря Пастернака на 17 тис. грн з забороною керувати транспортними засобами протягом року за п’яну їзду. Адвокат викладача заперечив провину свого клієнта та у суді заявив, що його «безпідставно залучили працівниками поліції до процедури огляду на стан алкогольного сп’яніння». Відомо, що на постанову суду Ігор Пастернак подав апеляцію.

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