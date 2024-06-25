До двох років позбавлення волі засуджено викладачку ЗУНУ за одержання нею неправомірної вигоди.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

За публічного обвинувачення прокурорів Тернопільської обласної прокуратури Тернопільським міськрайонним судом визнано винною та засуджено до 2 років позбавлення волі викладачку Західноукраїнського національного університету за одержання нею неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення членами приймальної комісії про зарахування на навчання (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Прокурор довів у суді, що обвинувачена запевнила майбутнього студента у необхідності перерахувати їй для початку 11 тис грн на картковий рахунок задля впливу на інших службових осіб, причетних до вступної компанії у виші.

Іншому абітурієнту викладачка пообіцяла за 42 тис грн вплинути на відповідних посадових осіб навчального закладу задля зарахування його на бюджетну форму навчання. Після передачі вказаної суми в одному із ресторанів Тернополя доцентку затримали правоохоронці.

Відтак, за рішенням суду, жінка проведе 2 роки за ґратами.

Вирок ще не набрав законної сили.