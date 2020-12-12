Водій, який вчинив смертельне ДТП та не надав допомоги потерпілому, засуджений до 3-х років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Теребовлянським районним судом водія, що вчинив ДТП і утік з місця аварії, визнано винним за ч. 2 ст. 286 та ч. 1 ст. 135 КК України та призначено йому покарання у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на 1 рік. Процесуальне керівництво і публічне обвинувачення в суді у кримінальному провадженні забезпечено Тернопільською обласною прокуратурою.

Прокурор довів у судовому засіданні, що 1 жовтня 2019 року водій автомобіля «MERCEDES-BENZ A170», перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, рухаючись зустрічною смугою дороги вулиці Йосипа Сліпого у смт. Микулинці, скоїв наїзд на пішохода.

Винуватець ДТП не вжив жодних заходів для надання медичної допомоги потерпілому; не повідомив про дорожньо-транспортну пригоду поліцію, а втік з місця події.

Потерпілий помер від отриманих травм на місці пригоди.