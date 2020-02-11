Тернопільський міськрайонний суд погодився із позицією публічного обвинувача щодо доведеності вини двох тернополян в інкримінованих злочинах та призначив їм покарання у виді 10 років та 7 років позбавлення волі.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Одному з обвинувачених інкриміновано групове хуліганство й нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть, а іншому – групове хуліганство із застосуванням зброї, її носіння без спецдозволу та погроза вбивством.

Нагадаємо, 20-річного хлопця та його друзів побили в ніч на 30 червня 2018 року біля нічного клубу “Алюр” у Тернополі. Через 9 днів після бійки потерпілий помер у лікарні, не приходячи до свідомості.

Правоохоронці затримали двох нападників, які нанесли того вечора тілесні ушкодження юнакам. Розслідуванням зібрано незаперечні докази їх вини.

Процесуальне керівництво та підтримання публічного обвинувачення у суді здійснювалось прокуратурою Тернопільської області.