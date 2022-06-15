Сім років позбавлення волі – такий вирок стрільцеві, який минулого року поранив двох дітей на спортивному майданчику, виніс суд.

Як повідомляють у пресслужбі прокуратури, вироком Тернопільського міськрайонного суду до 7 років позбавлення волі засуджено стрільця, що поранив двох дітей на спортивному майданчику у Тернополі (ч. 4 ст. 296, ч. 1 ст. 121 КК України).

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Прокурор довів у суді, що саме обвинувачений вистрелив із рушниці у хлопчика, який 21 січня 2021 року отримав множинні тілесні ушкодження під час прогулянки. Лікарі, прооперувавши 11-річну дитину, витягли з її тіла близько 40 дробинок. Згодом правоохоронці виявили ще одного постраждалого – 8-річного хлопчика, з щоки якого теж витягнули дріб з мисливської рушниці.

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Суд визнав винним обвинуваченого в інкримінованих злочинах та призначив покарання у виді 7 років позбавлення волі. Наразі вирок не набрав законної сили.

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