До 9 та 7 років позбавлення волі засуджено учасників організованої групи за шахрайство, через яке 9 осіб на Тернопільщині втратили понад 1 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

За публічного обвинувачення прокурорів Тернопільської обласної прокуратури Тернопільським міськрайонним судом засуджено до 9 та 7 років позбавлення волі 2 учасників організованої групи, які впродовж 2019 – 2020 років шахрайським способом заволоділи грошовими коштами та майном потерпілих осіб похилого віку (ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 353 КК України).

Встановлено, що організована група з 3 осіб – жителів сусідніх областей, діяла у Тернополі за чітким планом. Перед вчиненням злочину обвинувачені приїжджали в м. Тернопіль, телефонували вночі до потерпілих, представляючись працівниками поліції. Під час телефонної розмови, використовуючи ефект несподіванки, вони повідомляли про вчинення їх родичами ДТП, в результаті якої потерпілий від дорожньо-транспортної пригоди начебто перебуває у лікарні. Надалі, шахраї пропонували швидко передати їм певну суму за не притягнення до кримінальної відповідальності родичів. Потерпілі, здебільшого люди похилого віку, були впевненими, що обвинувачені дійсно є працівниками правоохоронних органів й передавали їм гроші.

В суді підтверджено 9 фактів злочинної діяльності організованої групи на загальну суму понад 1 млн грн.

Кримінальне провадження щодо третього учасника групи перебуває на судовому розгляді.