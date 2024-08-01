У Тернопільському міськрайонному суді винесли вирок чоловікові, який в лютому 2024 року поклав тіло матері у валізу й залишив у тернопільському парку.

Про це йдеться у вироку, який оприлюднили в Єдиному державному реєстрі судових рішень, передає Суспільне.

Нагадаємо, тіло жінки, яке 16 лютого знайшли у валізі в парку, викинув її син. Він уродженець Росії. У своїх діях чоловік зізнався правоохоронцям. Померлій було 84 роки. 47-річного чоловіка поліцейські розшукали в Одесі. Разом із матір’ю він проживав в різних містах України. Упродовж останніх 7 років вони орендували квартиру в Тернополі.

“За результатами проведеного розтину було встановлено, що 84-річна жінка померла природною смертю від легенево-серцевої недостатності. Чоловік у скоєному зізнався й каже, що мама тривалий час хворіла, а коли померла, він злякався, поклав тіло у валізу та вивіз у парк”, — повідомили на сайті Національної поліції в Тернопільській області.

Чоловікові оголосили підозру відповідно до частини 1 статті 297 Кримінального кодексу — наруга над тілом померлого. Ця стаття передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, чи арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Вирок суду

У документі йдеться, що уродженця Арсеньєво Нанайського району Хабаровського краю РФ, громадянина України визнали винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 297 КК України. Чоловік має вищу освіту, він безробітний та неодружений.

“Визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 297 КК України та призначити йому за даним кримінальним правопорушенням покарання у виді 3 (трьох) років обмеження волі. Відповідно до ст. 75 КК України звільнити від відбування покарання з випробуванням з встановленням іспитового строку на 1 (один) рік”.

Також у документі зазначено, що апеляційна скарга на вирок може бути подана до Тернопільського апеляційного суду через Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області впродовж 30 днів з дня його проголошення з підстав, передбачених ст. 394 КПК України.

Ірина Моргун, Суспільне