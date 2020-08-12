Сьогодні, 12 серпня, Тернопільський окружний суд у складі судді Ольги Чепенюк, розглянувши заяву Тернопільської обласної державної адміністрації про забезпечення позову в адміністративній справі про визнання протиправним та нечинним (скасування) рішення обласної ради, відмовив у задоволенні заяви.

В ухвалі суду йдеться: «…підстави для задоволення заяви Тернопільської обласної державної адміністрації про забезпечення позову шляхом зупинення дії оскаржуваного рішення відсутні».

Необхідно зазначити, що лише вчора (11 серпня) голова ОДА Володимир Труш погрожував депутатам обласної ради ще однією позовною заявою. Вочевидь, її чекала би така ж доля.

Голова обласної ради Віктор Овчарук переконаний, що керівництво ОДА заради виборів готове не лише приректи краян на безгрошів’я та серйозні проблеми, а й переступити закон.

– Порушуючи усі мислимі і немислимі норми законодавства, облдержадміністрація заблокувала виконання рішення обласної ради щодо внесених змін до обласного бюджету на 2020 рік, тим самим ввела область у фінансову турбулентність. Відтак працівникам бюджетної сфери не виплачують заробітних плат, медичні заклади недоотримують кошти на обладнання та медикаменти, освітні установи не готуються до навчального року. Нарешті суд поставив крапку у цих баталіях і проілюстрував правочинність діяльності обласної ради, – зазначив очільник області.

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