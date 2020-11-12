12 листопада суд поновив Віталія Сідорова на посаді керівника Тернопільської місцевої прокуратури.

Нагадаємо, що детективи НАБУ 12 травня 2016 року затримали трьох працівників органів прокуратури Тернопільської області за підозрою в одержанні неправомірної вигоди у розмірі понад 300 тис. грн. (ст. 368 КК України). Заступникові прокурора Тернопільської області Антюку Івану та керівникові Тернопільської місцевої прокуратури Сідорову Віталію оголосили про підозру в одержанні хабара, пише Голос.

11 листопада пан Віталій написав у соцмережах, що його суд поновив на посаді керівника Тернопільської місцевої прокуратури.

“Я вірю в правосуддя!

Сьогодні Восьмий апеляційний адміністративний суд поновив мене на посаді керівника Тернопільської місцевої прокуратури.

Суд також стягнув з Тернопільської обласної прокуратури на мою користь середній заробіток за увесь період вимушеного прогулу. Рішення суду набрало законної сили з моменту його проголошення.

Суди тривали більше чотирьох років…

Дякую моїм друзям за підтримку!

Дякую моєму адвокату Ірина Сідорова!!!”, – написав Віталій Сідоров.