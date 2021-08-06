У Тернополі оштрафували водія маршрутки за залишення місця аварії, у якій був учасником. Водій вину визнав частково. Мовляв, не бачив, що щось трапилось.

Про це йдеться у постанові Тернопільського міськрайонного суду від 21 липня. Як зазначено у документі, вранці 27 травня 2021 року у Тернополі по вул. Живова чоловік керував маршрутним автобусом марки «Богдан А092 02» та будучи причетним до дорожньо-транспортної пригоди, залишив місце події. Таким чином, вчинив правопорушення за ст. 122-4 КУпАП.

Інших деталей про ДТП у постанові немає. І лишень із пояснень водія стає зрозуміло, що йдеться про падіння у його салоні когось із пасажирів.

Як пише у документі, фігурант справи у суді вину визнав частково. Зазначив, що перед виїздом від зупинки маршрутних транспортних засобів він зачинив двері автобуса, при цьому не перевіривши чи хтось із пасажирів в цей час стоїть, розпочав рух. Далі почув від пасажирів, що хтось впав під час руху, але до нього люди не звертались.

Окрім часткового визнання вини самим водієм, суд прийшов до переконання про наявність в його діях ознак вищезгаданого правопорушення, дослідивши матеріали справи. Тож визнав винуватим і присудив 3 400 грн штрафу.

Що цікаво, того ж самого дня у Тернопільського суді інший суддя розглядав справу про той же випадок, але йшлося про притягнення водія до відповідальності за ст. 122 КУпАП “Перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху”.

Як слідує із постанови суду, під час початку руху того дня одна із пасажирок не встигла зайняти місце і впала. У суді водій заявив, що перед початком руху він переконався, що всі пасажири зайняли свої місця, та розпочав рух і чому впала потерпіла, він не знає. Суд, розглянувши справу, не побачив належних доказів вини водія і постановив закрити провадження у зв’язку відсутністю в діях водія складу правопорушення. Постанова, за даними Судової влади, набрала законної сили 2 серпня.