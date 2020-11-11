Сплатити штраф у розмірі однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян – 17 тисяч гривень Тернопільський міськрайонний суд зобов’язав жительку обласного центру за вчинення адміністративного порушення, передбаченого статтею 44-3 КУпАП.

Власниця бару неодноразово, не звертаючи увагу на попередження поліцейських, дозволяла роботу належного їй закладу громадського харчування після 22 години. На жінку було складено два адміністративні протоколи, які суд об’єднав в одне провадження і наприкінці жовтня виніс постанову про притягнення до адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, поліцейські спільно з представниками органів місцевого самоврядування, держпродспоживслужби та інших контролюючих органів продовжують стежити за виконанням встановлених обмежень суб’єктами господарювання в умовах адаптивного карантину. Відповідно до пункту 11 підпункт 5 Постанови Кабміну №641 заборонена робота після 22-ї та до 7-ї години суб’єктів господарювання з надання послуг громадського харчування без організації дозвілля (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо), крім діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос.