Суд оштрафував тернополянку, син якої два роки знущався з однокласниці

Тернопільський міськрайонний суд призначив покарання для жінки, син якої у школі систематично вчиняв булінг (цькування).

Як вбачається, із матеріалів справи, учень третього класу однієї із тернопільських шкіл, розташованих на Східному масиві, на початку вересня цього року вчинив булінг психологічного характеру стосовно дівчинки, яка також навчається у цій же школі. Подібні випадки стосовно дівчинки школяр у приміщенні школи вчиняв впродовж останніх двох років, пише Тернополіс

Оскільки порушник неповнолітній, то до відповідальності вирішили притягнути батьків. На матір школяра склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 173-4 КУпАП (булінг (цькування) учасника освітнього процесу).

У судовому засідання жінка визнала себе винною у вчиненні адміністративного порушення та розкаялася у вчиненому.

Дослідивши матеріали справи, Тернопільський міськрайонний суд постановив матір школяра визнати винною у вчиненні порушення, передбаченого ч. 1 ст. 173-4 КУпАП, та призначив їй покарання у вигляді штрафу у розмірі 1020 гривень.

Термін апеляційного оскарження уже минув і рішення суду набрало законної сили.