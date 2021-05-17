У Тернополі таксист допоміг пасажирові знайти повію. Гроші за це водій не брав. Чоловіка судили.

Випадок стався 8 лютого 2020 року близько 20.00, пише Галас. Таксист біля “Орнави”, що на Живова підібрав пасажира, який в ході розмови запитав чи не знає він, де надають у місті, сексуальні послуги за гроші. У цей момент у водія виник кримінально-протиправний умисел, направлений на звідництво для розпусти, без мети наживи.

Реалізовуючи свій умисел, водій повідомив, що в нього є знайома жінка, яка готова надавати сексуальні послуги за грошову винагороду.

Водій зателефонував жінці і запропонував їй надати сексуальні послуги за гроші його пасажиру. Жінка погодилася і оцінила свої послуги у 1200 гривень.

— Продовжуючи свої протиправні дії, направлені на звідництво двох осіб для розпусти, переслідуючи прямий умисел, направлений на здійснення протиправних дій в сфері культурного, духовного життя суспільства та громадської моралі, моральних засад суспільства в частині задоволення статевих потреб, спрямований на порушення моралі суспільства щодо зв’язків між людьми для задоволення статевих потреб інших осіб, на основі особистої симпатії та усвідомлюючи небезпеку своїх дій, яка полягає у приниженні честі та гідності, створенні загрози поширення небезпечних хвороб та аморальності. 8 лютого о 20.30 звів обох для розпусти у приміщенні квартири, де остання надала сексуальні послуги, за що отримала від клієнта грошові кошти в сумі 1200 гривень, чим вчинив звідництво для розпусти, — йдеться в обвинувальному акті.

Водій у судовому засіданні вину у вчиненні інкримінованого йому злочину визнав в повному обсязі.

По суті провадження повідомив, що він працює водієм таксі. Дійсно на прохання клієнта звів його для розпусти із жінкою. При цьому за вказані дії грошових коштів не отримував.

Суд, ухвалюючи вирок, врахував, що таксист позитивно характеризується за місцем проживання, повністю визнав вину та щиро розкаявся у вчиненому. А обставини, які обтяжували б покарання, суд не знайшов.

Отже, суд визнав водія винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.302 КК України та призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень.