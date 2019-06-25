Працівниками УЗЕ в області ДЗЕ НП складено протоколи про вчинення депутатом Заліснянської сільської ради Чортківського району правопорушень, пов’язаних з корупцією.

Як повідомляють у прес-службі прокуратури Тернопільської області, протоколи складеноза фактом неповідомлення у встановленому законом порядку та строки про наявність реального конфлікту інтересів і вчинення дій в умовах реального конфлікту інтересів.

Прокурором доведено у суді доведено, що депутатка не повідомила сесію сільської ради перед голосуванням про виділення її чоловіку земельної ділянки та проголосувала за вказане рішення.

Суд призначив їй покарання за скоєння правопорушень, пов’язаних з корупцією у вигляді штрафу в сумі 3400 грн.