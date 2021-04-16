Тернопільський апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу Михайла І. на постанову Тернопільського міськрайонного суду від 26 лютого 2021 року.

Даною постановою Михайла І. визнано винним у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 44-3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм).

А саме, що 28 та 29 листопада 2020 року він, обіймаючи посаду генерального директора ТРЦ “Подоляни”, допустив роботу центру, чим порушив правила щодо карантину людей.

Постановою Тернопільського міськрайонного суду на Михайла І. накладено адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 34 000 грн у дохід держави, повідомляє Галас.

Не погодившись із судовим рішенням, Михайло І. подав апеляційну скаргу, в якій просив дану постанову скасувати і звільнити його від адміністративної відповідальності. Зокрема, звернув увагу на те, ТРЦ “Подоляни” входить до структури ТОВ “Т”, і саме директор Товариства виносить рішення стосовно діяльності всіх структурних підрозділів. Тому він одноосібно не може виносити рішення стосовно діяльності розважального центру.

Дослідивши матеріали справи, суддя Тернопільського апеляційного суду прийшла до висновку, що висновок суду першої інстанції щодо винуватості Михайла І. є обґрунтованим і відповідає фактичним обставинам справи, підтверджується протоколами про адміністративні правопорушення та іншими доказами, здобути у справі. З урахуванням цього, Тернопільський апеляційний суд апеляційну скаргу Михайла І. залишив без задоволення, а постанову місцевого суду — без змін, повідомляє пресслужба Тернопільського апеляційного суду.