Вимагали гроші й отримали 4300 доларів США за нерозголошення особистої інформації – у злочині підозрюють подружжя з Тернопільщини.

За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури слідчими поліції повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 189 КК України чоловіку та дружині, що вимагали і отримали від потерпілого 4300 доларів США за нерозголошення відомостей щодо нього.

Слідством встановлено, що подружжя володіло інформацією про особисте життя потерпілого та шантажувало її розповсюдженням, якщо він не заплатить їм 5000 доларів США. При отриманні 4300 доларів США з обіцяної суми чоловіка й жінку затримали правоохоронці у Тернополі.

Судом обрано запобіжні заходи підозрюваним, чоловікові – тримання під вартою із можливістю внесення застави, жінці – домашній арешт. Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.