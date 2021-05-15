Суд не став карати священника УПЦ МП за плітки про парафіян і насмішки над померлими

Кременецький райсуд Тернопільської області закрив справу про поширення священнослужителем неправдивих чуток за відсутністю складу адмінправопорушення.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на постанову від 6 травня.

Начальник ГУНП в Тернопільській області Олександр Богомол просив притягнути до відповідальності священника Української православної церкви Московського патріархату.

26 лютого 2021-го на Youtube-каналі «СПЖ Союз православних журналістів» священнослужитель повідомив, що жителі села Катеринівка розпивали спиртні напої в храмі 21 вересня 2015 року та насміхався над померлими.

Зокрема, на записі на 1 хв.48 сек. є фраза: «Множество людей были избиты, унижены. А они (раскольники и боевики – ред.) цинично праздновали свою победу, оскверняя храм».

Але саме по собі поширення неправдивих чуток, яке не викликало і не могло викликати паніки чи призвести до порушення громадського порядку, не становить порушення за статтею 173-1 КУпАП.

Відео на каналі «СПЖ «Союз православних журналістів» не могло в силу свого змісту викликати будь-якої паніки, так само не містить будь-яких закликів щодо порушення громадського порядку. Тому суд справу закрив.

У рішенні мова про Сергія Гладуна, який очолює Катеринівську парафію храму Святого Юрія УПЦ МП.

Міжконфесійний конфлікт у Катеринівці триває не перший рік. Парафіяни Київського та Московського патріархатів не могли поділити Церкву святого Юрія Переможця. Голова Тернопільської облдержадміністрації розпорядився, щоб громади користувалися храмом по черзі. Однак прихильники Московського патріархату відмовлялися передати ключі від храму представникам Київського патріархату, називаючи їх розкольниками.

Як пишуть ЗМІ, непорозуміння виникло після Майдану, коли «батюшка» нібито відмовився «Отче наш» читати українською і не хотів безкоштовно молитись за чотирьох хлопців із села, які загинули в АТО.

Більшість жителів села перейшли під юрисдикцію Київського патріархату. У Катеринівці зареєстрували нову релігійну громаду.

21 вересня 2015 року у свято Різдва Пресвятої Богородиці суперечка за церкву між вірянами закінчилась масовою бійкою, численними травмами у правоохоронців і відкриттям кримінального провадження.

Московський патріархат, зрештою поступився і збудував собі окрему церкву, але досі стверджує, що їх опоненти рейдернули храм за підтримки Правого сектору і спецпідрозділу МВС.