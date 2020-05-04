Виконуючи підрядні роботи з капітального ремонту однієї з вулиць в Чорткові, директор товариства з обмеженою відповідальністю вирішив не перейматися дотриманням державних норм та стандартів будівництва доріг.

У результаті бюджету спричинено збитків на понад 230 тисяч гривень, повідомляють у поліції.

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні, розслідуваному за фактом неналежного виконання службовою особою своїх обов’язків, слідчі-детективи ГУНП в Тернопільській області скерували до суду.

У ході досудового розслідування було встановлено, що між товариством з обмеженою відповідальністю в особі 40-річного директора, уродженця Вірменії, жителя Хмельниччини та чортківським комунальним підприємством було укладено договір про проведення капітального ремонту дорожного покриття однієї з вулиць райцентру.

Проте підрядник, неналежно виконуючи свої службові обов’язки через несумлінне ставлення до них, не здійснюючи належного контролю за якістю матеріалів та обсягами проведення дорожніх будівельних робіт, порушив державні будівельні норми. Не усунувши недоліків, посадовець підписав акти приймання виконаних робіт й отримав з бюджету обумовлену договором суму.

Протиправні дії посадовця кваліфіковано відповідно до частини 1 статті 367 ККУ. Санкція статті передбачає обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.