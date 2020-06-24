Для комфортного перегляду кіносеансів у «Палаці Кіно», що знаходиться в Тернополі на вул. І. Франка, 8, у період карантину тут проводилися масштабні роботи з модернізації приміщення та демонстраційного обладнання.

Під час ремонту, зокрема:

— встановлено відеоспостереження, сигналізацію приміщення та тривожну кнопку;

— проведено ремонт пожежної сигналізації;

— модернізовано демонстраційне обладнання (встановлено проектор формату DSP, 3D систему, сертифікацію DISNEY PICTURES);

— встановлено сучасний екран з коефіцієнтом зображення 3,3;

— оновлено звукове обладнання (встановлено віброзвукову колонку TOR);

— проведено ремонт стін залу та влаштовано звукоізоляцію;

— замінено килимове покриття на підлозі;

— оновлено освітлення в залі, встановлено сучасні LED-світильники;

— оновлено місця для сидіння відвідувачів – встановлено 211 нових крісел з відкидними спинками та освітленням підголівників;

— влаштовано сім диванів у фойє;

— обладнано фуд-зону екранами та відповідним обладнанням;

— встановлено сучасну програму для онлайн продажу квитків;

— влаштовано систему кондиціювання та обігріву;

— оновлено вентиляційну систему.

Роботи з модернізації кінотеатру проводилися за кошти партнера. Перший технічний показ фільму у «Палац Кіно» відбудеться 26 червня, проте відвідати сучасну кінозалу та оцінити нову якість зображення тернополяни і гості міста зможуть уже після завершення карантину.