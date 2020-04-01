Електрочайники використовуються майже в кожному домі та офісі.

Простий та зручний прилад для нагрівання води постійно вдосконалюється, тому сьогодні в асортименті можна знайти дуже різні модели. Вони відрізняються не лише дизайном, але й функціями, потужністю, об’ємом та іншими критеріями.

Головні характеристики чайника

З асортиментом приладів можете познайомитися за посиланням: https://allo.ua/ru/elektrochajniki/. Якщо ви хочете знайти надійний та безпечний електрочайник, який швидко нагріває воду, зверніть увагу на кілька характеристик:

– потужність;

– ТЕН;

– матеріал;

– функції.

Потужність приладу має бути відповідною до його об’єму. Так, для нагрівання 1-1,5 літрів достатньо 1500-1700 Вт, а для 2-2,2 літрів бажано придбати техніку потужністю 2000-2200 Вт. У такому разі чайник швидко нагріватиме рідину та довго служитиме. Важливе значення має тип нагрівального елементу. Попередні моделі випускали з відкритим ТЕНом, який швидко вкривається накипом та уповільнює роботу пристрою. Сучасні чайники мають закритий ТЕН, який не торкається води і довше зберігає теплопровідність.

Найбільшою популярністю користуються пластикові, металеві та скляні чайники. Вони відрізняється за вартістю та властивостями. Один із нових варіантів — це кераміка, екологічний матеріал, який дозволяє створити оригінальний дизайн.

Додаткові функції електрочайників

Для зручності користування сучасні чайники мають функції таймеру, видають звукові сигнали або інформують про нагрівання різнокольоровим світлом. Безпеку гарантує функція захисту від включення без води. Корисною може бути опція довгого кипіння, що дозволяє позбутися зайвого хлору.