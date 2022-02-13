Персональну виставку «50/50» презентував у Тернопільському обласному художньому музеї митець Сергій Музика. До експозиції увійшли 50 творів малярства і колажів. Автор виставки філолог за фахом, а образотворенням, як називає свою діяльність, займається із 2019 року.

– Покликання людини, яке потім стає долею, відкривається з юних літ, або в час, коли маючи певний життєвий досвід, людина шукає себе, – каже Ольга Ваврик – заступник директора ТОХМ. – Потрібно тільки вміти почути той внутрішній голос, котрий веде і супроводжує протягом усього життя. Філолог за освітою і філософ за своєю сутністю, Сергій Музика упродовж професійної кар’єри був і викладачем мовознавчих дисциплін у вишах Тернополя, і керівником закладів середньої освіти – ліцею з поглибленим вивченням іноземних мов Інституту післядипломної освіти, Християнського колегіуму імені Йосифа Сліпого. В 1992-96 роках Сергій працював головним зберігачем фондів Тернопільського обласного художнього музею. Заповнені його рукою інвентарні книги, навічно залишилися в історії музею. Власне саме тут, у стінах нашого музею відбувалися зустрічі і знайомства з визначними мистцями – Діонізієм Шолдрою, Іваном Мердаком та багатьма іншими, які були потужною інтелектуальною силою в оточенні Сергія і, безумовно, вплинули на його розуміння мистецтва і бачення себе в мистецтві.

З 2018 року митець працює директором Тернопільської художньої школи імені Михайла Бойчука. А творити, за словами Ольги Ваврик, почав з вересня 2019 року. Тоді з’явилися серії колажів «5 копійок до питання Вселенського Україноцентизму», «Сотворення». А вже наступного року, у лютому-березні, Сергій Музика вперше представив на широкий загал свої роботи в галереї «Бункермуз». Це була виставка «Три візії», в експозиції якої були представлені також гобелени Соломії Бутковської та графіка заслуженого художника України Миколи Дмітруха. У 2021 році Сергій Музика став дипломантом ІІ ступеня Обласної мистецької премії імені Олени Кульчицької.

– Споглядаючи твори Сергія Музики, бачимо художника-філософа, який візуалізує свої роздуми, своє бачення світу, – додає Ольга Ваврик. – Малярські рефлексії автора дають можливість його особистості розкритися естетично і самобутньо. Водночас художні образи не виникають з «нічого», художник звертається до тем, які можна віднести до категорії «вічних» – «Метаморфози», «Містерія неба». Сергій Музика творить сучасне мистецтво, де концептуальна ідея превалює над технікою і засобами виразності. Основною деталлю багатьох його творів є сфера – універсальний символ і досконала форма, яка може вмістити у собі цілий світ. Додаткових сенсів своїм творам автор додає, сміливо експериментуючи з фактурами та матеріалами основи.

Детальніше ознайомитися з творчістю Сергія Музики можна, завітавши до художнього музею. Його виставка «50/50» діятиме до 23 лютого.

Фото зі сторінки музею у фейсбуці





