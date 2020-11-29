Позиція української сторони в питанні зарахування технічної поразки нашій збірній в матчі Ліги націй з командою Швейцарії була висловлена і керівництвом УАФ, і особами, наближеними до футболу. Якщо досить коротко, то зводилася вона до наступного: ситуація має бути вирішена на футбольному полі, а не в кабінетах. А так виходить, що швейцарці злякалися нас і вирішили досягти перемоги не у грі, а за її лаштунками. Бояться, мовляв, молоду й значно зміцнілу збірну України і не хочуть бачити її в Лізі А. А ми ж в ній “навели шороху”, як висловився президент УАФ Андрій Павелко. Ну нічого, є надія, що Спортивний арбітражний суд в Лозанні розбереться, тим більше що ми ідемо туди у всеозброєнні юридично бездоганних доказів…

З тим, що найсправедливіше цю справу було б вирішити на полі, не посперечаєшся. А от щодо інших нюансів… Їх у своєму коментарі торкнувся глава департаменту “Динамо” з роботи із засобами масової інформації Микола Несенюк. Ось його аргументація:

“Нам, як виявилося, більше тижня нахабно брехали. З понеділка 16 листопада, коли проведення гри між Швейцарією та Україною опинилося під загрозою, аж до середи 25 листопада, коли УЄФА зарахувала нам технічну поразку 0:3. За цей час нам накидали кілька мішків різноманітних версій і компетентних коментарів. Насправді ж варто було повідомити лише про те, що після того як місцева швейцарська влада не допустила гравців збірної України до гри через коронавірус, нам дали час, щоб привезти замість них інших футболістів. У Києві саме тоді перебувала збірна гравців до 21 року, перевезти яких до Швейцарії було справою кількох годин. Але наше футбольне керівництво цього не зробило. От і все. Розмови про швейцарську змову залишимо для не дуже грамотних. Насправді наша футбольна асоціація допустила помилку, яка знищила працю тренерів і футболістів національної збірної. Причин такої помилки, як на мене, може бути дві.

Перша: елементарна неграмотність і звичайна недбалість, властиві діям УАФ. Будь-який грамотний юрист відразу вказав би на неприпустимість відмови привезти до Швейцарії інший склад футболістів. Прийняті перед стартом сезону зміни до регламенту європейських змагань свідчили: ніяких переносів матчів через коронавірус не буде. Це вам не чемпіонат України, де з цими переносами зовсім заплуталися і невідомо, що робитимуть далі.

Друга: мимоволі спадає на думку, що на технічну поразку України від Швейцарії наші футбольні керівники пішли свідомо. Тому що не вірили в те, що збірна швейцарцям не програє. Вирішили, що краще отримати “технар” і звинуватити у всьому УЄФА, ніж зганьбитися на футбольному полі”.

Що сказати з приводу цієї заяви функціонера “Динамо”? Не виключено, що за нею, за бажання, можна розгледіти тінь колишнього президента ФФУ Григорія Суркіса, стосунки якого з нинішнім курівництвом УАФ важкувато назвати товариськими. До того ж, навряд чи можна погодитися з думкою про обов’язковість привозити збірну гравців до 21 року. Так можна було б дійти і до збірної U-17… В даному випадку, можливо, технічна поразка була більш прийнятним вибором, ніж кидати в завідомо програшний бій зовсім молодих футболістів. Цікаво все ж було б ознайомитися з мотиваційною частиною рішення УЄФА, адже ж керувалася солідна європейська організація якоюсь логікою і якимось пунктами правил. А далі вже справа буде за установою в затишному особняку Лозанни – CAS/TAS. Отим самим Спортивним арбітражним судом…