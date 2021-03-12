Український шоумен, волонтер і політик Сергій Притула заявив, що йде з телешоу “Де логіка?”, оскільки кінцевими бенефіціарами формату програми є громадяни Росії.

Про це Притула написав у фейсбуці 9 березня, передає Правий берег.

“Сьогодні в ефірі “Нового каналу” буде показано перший із 15 випусків програми “Де логіка?”, яку “Новий” знімав у листопаді минулого року. 15 випусків – це перший сезон цього шоу на “Новому”. Перший і останній за моєї участі в ньому як ведучого. Як і обіцяв, у разі, якщо інформація про кінцевих бенефіціарів формату з російськими паспортами підтвердиться, ноги моєї у цьому шоу більше не буде. Так от, не буде”, – заявив Притула.

У січні користувачі соціальних мереж звернули увагу, що передача з аналогічною назвою і схожим форматом із 2015 року виходить в ефірі російського телеканалу ТНТ, а шоу випускає Comedy Club Production.

Тоді Притула заявив, що звернувся до керівництва “Нового каналу” з вимогою зазначити кінцевого бенефіціара ліцензійного продукту, і пообіцяв, що в разі, якщо за цим продуктом “реально стирчать російські вушка”, то він відмовиться від участі у подальших сезонах цього шоу.