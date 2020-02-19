Розмаїття сучасних взуттєвих магазинів дозволяє нам обирати черевики та туфлі на будь-який смак і бюджет, але чи всі вони здатні задовольнити потреби покупців?

Важливо, щоб вироби були якісними і стильними, а їх вартість була доступною кожному. Є один інтернет-магазин взуття, що цілком відповідає цим вимогам. Там Ви завжди знайдете для себе модну новинку відмінної якості пошиття.

Мова про “Крокус-Сіті”, що давно відомий тернополянам і навіть покупцям з інших регіонів України! Якщо Вам потрібно купити жіноче взуття або для чоловіків, варто неодмінно звернутися саме до цього магазину, бо у них чималий вибір доступних та гарних моделей для кожного.

Crocus City — магазин взуття від українських і закордонних виробників: найкраще місце для Вашого шопінгу!

Чому ми радимо саме цей магазин взуття? Він вже не перший рік на ринку, а ще відрізняється надзвичайною лояльністю до покупців, купуючи там, Ви завжди будете огорнені турботою. Які переваги покупки у “Крокус Сіті”:

● У каталогах вже представлене модне взуття 2020 року, Вам не треба деінде шукати товари, адже все є в одному місці! Колекції постійно оновлюються.

● Швидке доставлення “Новою Поштою” до найближчого відділення або кур’єром прямо до Вашого дому. Взуття замовити чоловіче та для жінок можна через “накладений платіж”.

● Обмін та повернення товару протягом 14 днів + гарантія 30 днів, завдяки чому можна повернути вироби у разі виявлення фабричних недоліків.

● Зручний і зрозумілий сайт взуття, що заощаджує Ваш час на походи магазинами.

● Оплата онлайн або під час отримання на пошті.

● Завжди доступні ціни, регулярні акції та розпродажі, тому шкіряні челсі купити, класичні оксфорди чи ультрамодні ботильйони по кишені кожній людині.

● Для постійних клієнтів є дисконтна програма лояльності — чудова можливість оновити свій гардероб з чималою знижкою.

Окремо варто зауважити про якість товарів. У колекції тільки натуральне шкіряне жіноче взуття, зі замші та нубуку. Звичайно, чоловіча лінійка також відповідає цим критеріям. Висока якість матеріалів та фурнітури дозволяють носити взуття не один сезон, воно дійсно дуже комфортне та зносостійке.

Чим ще потішить магазин Крокус? Тернопіль може за приємною ціною придбати вироби таких брендів як: LOTTINI, ALVITO, CORSO VITO, CEM Shoes, KADAR, LIDO MARINOZZI тощо. Вибір моделей дійсно дивовижний, а широкий розмірний ряд дозволить кожному покупцеві обрати необхідне без жодних труднощів.

Мужская обувь на весну 2020

У CrocusCity вже розпочався розпродаж зимового взуття, встигніть придбати класні моделі, поки вони ще є у наявності!

Хочете купити черевики або чобітки зі знижкою до -40%? Тоді не зволікайте, адже розпродаж зимового взуття у “Крокус-Сіті” триває лише до 29 лютого! Це нереально вигідна пропозиція для тих, хто цінує хороше взуття і хоче заощадити.

Сейл розповсюджується на весь асортимент зимової колекції 2019-2020. Можна замовити високі чобітки, ботильйони та напівчеревики, уггі або купити чоловічі черевики — акція навіть сумується зі знижкою Вашого дисконту! Як бачите, бути покупцем у Crocus-City і правда вигідно, тому якщо хочете гарне замшеве або шкіряне взуття — розпродаж стане Вам у нагоді!

До речі, Ви можете купувати не тільки онлайн, позаяк працює салон у ТЦ. Крокус у м. Тернопіль розташований за адресою: вул. Живова, 15-А— торговельний центр “Орнава”. Вдалого шопінгу!