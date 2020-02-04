Координацію дій поліцейських, рятувальників, органів місцевого самоврядування та інших служб, відповідальних за безпеку дорожнього руху, обговорили у вівторок, 4 лютого, під час відеоселекторної наради з Міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.

За прогнозами синоптиків, у найближчі дні на території України очікуються опади, ожеледиця, поривчастий вітер, зниження температури повітря. Складні погодні умови створять небезпеку на дорогах.

Як повідомив заступник начальника управління превентивної діяльності ГУНП в області Юрій Бучковський, правоохоронці Тернопільщини розробили план конкретних дій для своєчасного та якісного реагування на повідомлення громадян, які можуть опинитися в заручниках негоди. Збільшено кількість нарядів груп реагування патрульної поліції та слідчо-оперативних груп.

Поліцейські радять водіям бути максимально пильними на дорогах, дотримуватися дистанції, не вдаватися до різких маневрів. Стежити за технічним станом автомобіля: перевірити справність освітлювальних приладів, гальмівної системи.

Слід бути уважними і пішоходам. Рухайтеся тротуарами з обережністю, переходьте дорогу тільки в установлених для цього місцях, не виходьте на проїзну частину прямо перед транспортним засобом – водій просто не встигне загальмувати. У разі виникнення надзвичайної ситуації на дорозі, повідомляйте на спецлінію 102, закликають у поліції.