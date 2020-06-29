Майже вісімсот гектарів сільськогосподарських угідь підтоплено на Тернопільщині. Аграрії у двадцяти населених пунктах краю зазнали значних втрат. Чи отримають вони компенсацію від держави, питання залишається відкритим.

Минулого тижня від негоди найбільше постраждали Монастириський, Бучацький, Заліщицький і Борщівський райони. Там затопило 122 будівлі у семи населених пунктах, евакуювали майже двісті людей, – повідомив начальник ДСНС області Віктор Маслей. Стихія зіпсувала 73 колодязі.

“Залишається підтопленими 107 будівель в 7 населених пунктах, з них: 49 житлових, 58 господарських. Для ліквідації наслідків підтоплень залучено 15 одиниць техніки та 60 чоловік особового складу, в тому числі зведений загін управління. Рятувальники відкачали воду з 4-х житлових будівель, 11-и господарських будівель, 37 колодязів та з 2-х присадибних ділянок. Всього з початку ліквідації наслідків підтоплень в період з 24 по 28 червня надано допомогу органам місцевого самоврядування в тимчасовому відселенні 184 осіб; забезпечено прогнозування та постійний моніторинг гідрологічної обстановки, а також наслідків проходження паводкової хвилі; відкачано воду з 6-и житлових будинків, 11-и господарських будівель та 57 колодязів”.

За прогнозами обласного гідрометеоцентру, дощі і грози спостерігатимуться на Тернопільщині і далі. Щодо наступної доби оголошено штормове попередження. Відтак жителям південних районів далі загрожує небезпека.

Софія Романська