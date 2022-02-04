Майже двісті свічок різних форм вміє виготовляти пасічниця з Великих Бірок Наталія Потурай. Для цього використовує натуральний бджолиний віск із власної пасіки, де тримає 150 вуликів.

Готує його майстриня за власним рецептом, йдеться у матеріалі Суспільного.

“Якщо хтось себе тішить новою сумочкою, то я себе тішу новою формою”, – каже Потурай.

Жінка розповідає, навчилася робити свічки два роки тому. Саме тоді на пасіці, яку тримають разом з чоловіком, з’явився надлишок воску.

“Вставляється гніт. Дуже важливо, щоб гніт був натуральний. Коли нитка буде штучна, десь якісь будуть домішки ненатуральності, то буде і кіптява, і поганий запах”, – розповіла Потурай.

Перед тим, як заливати розтоплений віск у форму, майстриня фіксує її канцелярськими гумками.

“Я її фіксую, коли буду наливати віск сюди, щоб віск не розлився, а зміг застигнути”.

Наталя Потурай каже, віск топить за власним рецептом. При якій температурі – тримає у таємниці.

“Для того, щоб віск не перегрівся, його розтоплюють на водяній бані, або в мене є спеціальна каструлька”.

Застигають свічки від двох до шести годин. Все залежить від розміру виробу.

“Якщо на свічці є білий наліт, то віск справжній”, – каже бджолярка.

За два роки Наталія Потурай виготовила понад пів тисячі свічок. Їх дарує своїм рідним і друзям, а також запалює у власному будинку.

“Коли горить свічка в кімнаті, свічка із натурального бджолиного воску, вона створює особливу атмосферу. Наповнює будинок особливим ароматом. Ароматом природи, ароматом літа, вулика”, – розповіла пасічниця.