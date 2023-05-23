Поштову марку «Іван Марчук – геній України» погасили у Львівській обласній військовій адміністрації 22 травня.

Вона має дві особливості. Це перша марка в Україні, створена за допомогою штучного інтелекту. І вона не призначена для пересилання кореспонденції, а буде презентуватися закордонним партнерам.

Ініціатором створення такої марки став міжнародний громадський діяч Юрій Котик. А втілив його ідею у життя художник з Вінниці Володимир Козюк.

– Унікальність цієї марки в тому, що ми прославляємо наших українців, а саме генія сучасності, генія мистецтва – Івана Марчука, – сказав Юрій Котик. – Ми називаємо його Маестро, і для нас велика честь бути поряд з ним, бачити, як він творить, як представляє Україну. Ще одна унікальність – ця марка створена Володимиром Козюком з використанням штучного інтелекту. Це перша марка в Україні, де за основу взята картина створена людиною і штучним інтелектом. Для початку ми випустили 1000 екземплярів. Це будуть подарункові марки для наших іноземних партнерів, волонтерських і доброчинних організації за межами України, які допомагають нам, ЗСУ та біженцям.

До речі, 12 травня Іван Марчук відзначив свій 87 рік народження. В цей день у Відні художник також презентував свою персональну виставку, до якої увійшло близько 150 картин, створених упродовж 1977-2023 років.

«Тисячі людей мали змогу побачити створені мною на полотні за більш як пів століття творчої діяльності нові, небачені до того, світи, відчути неповторний колорит української землі, який щемом віддається у свідомості на тлі трагічних кадрів хроніки з України – ворог нищить все живе… – написав у себе на сторінці у фейсбуці Іван Марчук. – У дні виставки, котрі збіглися ще й з днем мого народження (ой, лишенько!) я отримав десятки тисяч привітань, відчув сердцебиття мільйонів шанувальників по всій планеті. Від такої солодкої екзекуції я знову збагнув, що творити – моя карма, мої муки і радості. Дякую сердечно всім вам, добрі люди! Обіймаю вас своїм мистецтвом! Нехай струни моєї душі звучать у ваших оселях! І… знову стаю до мольберта.»

Фото зі сторінки ЛОВА