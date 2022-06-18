Студенти Маріупольського осередку Української академії лідерства (УАЛ Маріуполь) за кілька днів до початку війни покинули Маріуполь. Вони продовжили навчатися в Тернополі.

Одна з важливих складових навчання – це волонтерство. Метою кожного було відволонтерити 120 годин, але зараз кожен зі студентів допомагав робити добрі справи понад 200 годин, пише Східний варіант.

Ось лише частина того, що вже встигли зробити хлопці та дівчата:

зробили понад 13 великих маскувальних сіток.

приймали від небайдужих людей одяг, їжу та медикаменти, а потім видавали необхідне людям з числа вимушених переселенців

зробили понад 60 окопних свічок для військових

упакували понад 300 000 продуктових наборів гуманітарної допомоги для харків’ян

допомагають дітям у соціалізації, адаптації на новому місці та заохочують до соціальної активності. Ментори провели 133 заняття і понад 130 годин спільної роботи.

у Дрогобичі разом з організацією Будуємо Україниу разом (БУР) студенти допомагали відбудовувати гуртожиток для переселенців

УАЛ – це десятимісячна програма розвитку лідерських якостей молоді, вона передбачає поєднання в одному осередку студентів з різних регіонів для обміну культурою та налагодження соціальних зв’язків. В осередку УАЛ Маріуполь навчаються 37 студентів.