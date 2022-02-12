Понад 70 студентів Української академії лідерства з Києва та Маріуполя долучилися до традиційного забігу “Ternopil Runday”. Вони подолали близько п’яти кілометрів навколо ставу разом із тернопільськими бігунами.

У рамках проекту “Ternopil Runday” любителі легкої атлетики щосуботи збираються біля ставу на п’ятикілометрову пробіжку. Як зазначив координатор проекту Андрій Бородій, пробіжки відбуваються незалежно від погодних умов. Організатори розповідають, що серед учасників проекту — люди різного віку та різних професій.

“Ми біжимо спеку, дощ, сніг і мороз. Сьогодні Тернопіль неочікувано засніжило, але сніг швидко розтанув і вийшло сонце після того, як до нас на “Ternopil Runday” прийшли близько 70 студентів Української академії лідерства з Києва та Маріуполя. Нас одразу стало багато, майданчик біля сходів швидко заповнився молодими, активними людьми, лідерами, тими, хто вже сьогодні створює проекти для розбудови України. Після короткої, але гарячої розминки всі разом стартували, пробігли на 5 км, а далі чай, глінтвейн, спілкування”.

Додамо, проект “Ternopil Runday” започаткували 15 жовтня 2016 року. Щотижня в місті організовують для всіх охочих п’ятикілометрові забіги.