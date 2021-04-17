Студенти училищ і коледжів повертаються до навчання в авдиторіях

До аудиторного навчання повертаються студенти училищ і коледжів у Тернополі.

Таке рішення прийняли на засіданні міського оперативного штабу боротьби з коронавірусом. Щодо учнів старших класів, то діятиме змішаний формат навчання.

Як повідомила начальниця міського відділу освіти Ольга Похиляк, серед студентів і школярів хворих поменшало. Позитивна тенденція зберігається і серед педагогів.

«Ситуація стабілізувалася. Якщо порівнювати із ситуацією, яка була два тижні тому. У нас було 78 педагогів хворих, зараз – 34. Щодо учнів, то було хворих 45, зараз 26. Бачимо, що ситуація стабілізується. Зараз менше хворих. Пропонуємо, щоб учні вчилися групами через день. Щодо учнів ПТУ, Галицького коледжу, пропонуємо, щоб вони навчалися очно».

У школах області також повертаються до аудиторного навчання. Щодо вищих навчальних закладів, то там продовжується онлайн-формат.