Благодійний кіновечір влаштували у ТНПУ імені Володимира Гнатюка. Студентській аудиторії запропонували за символічну суму переглянути фільм «Сам удома».

У результаті вдалося виручити понад 12 тисяч гривень. Ці гроші передадуть до дитячого будинку «Малятко».

Студентка історичного факультету Марія прийшла на благодійний кіновечір вдруге. Дівчина каже, що захоплюється переглядом фільмів на великих екранах.

«Фільми – це моє хобі з дитинства. А тут я ще й можу допомогти цим діткам. Звісно, другий рік беру участь у такому вечорі. Аудиторія студентська – товариство надзвичайне. Якби проводили такі вечори частіше, то ходила б на них завжди».

Благодійний кіновечір приурочили дню святого Миколая. Квитками для перегляду стали цукерки з передбаченнями на 2020-ий рік. Їх купували студенти перед входом на кінопоказ.

Софія Романська