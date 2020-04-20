“Великодній кошик” – акцію під такою назвою реалізували студенти Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка.

Хлопці та дівчата зібрали святкові продукти для літніх працівників навчального закладу, сиріт, студентів-іноземців.

Благодійна справа об’єднала і студентів, і викладачів університету. Вони зібрали кошти та придбали Великодні подарунки.

“Ми хотіли порадувати наших літніх працівників, друзів-іноземців, студентів-сиріт. Заздалегідь підготували для них пасхальні подарунки та вручили у переддень свята. Було приємно потішити їх у ці непрості часи. Адже через карантин багато-хто залишився наодинці під час свят”, – каже учасниця акції “Великодній кошик” Юлія.

Нагадаємо, викладачі та студенти університету також шиють медичні маски та готують захисні щитки для людей, які потерпають від епідемії коронавірусу.

Софія Романська