Гостинці для безхатченків принесли студенти Тернопільського національного медичного університету ім. І. Горбачевського. Юнаки та дівчата доповнили смаколиками обіди у благодійній їдальні.

Студентка Анастасія приготувала солодощі власноруч. Дівчина мала намір потішити потребуючих людей.

«Було приємно зробити добру справу. Дуже прикро, що люди в такому віці залишилися одинокими, без жодного піклування. Було просто неймовірно бачити радість в їхніх очах. Потрібно робити більше добрих справ, щоб цей світ був кращим. Хочеться і в подальшому підтримувати бездомних людей, одноких, малозабезпечених. Вважаю, що наше суспільство має більше звернути увагу на це».

Благодійна їдальня у Тернополі приймає безхатьків і потребуючих тричі на тиждень. Вони харчуються тут безкоштовно. Їдальня функціонує при фонді «Карітас» двадцять років поспіль.